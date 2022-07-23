السبت 23 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون ينفى تقديم مقاتلات لأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا
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نفى البنتاجون تقديم الولايات المتحدة طائرات مقاتلة لأوكرانيا، مشيرًا إلى أنه يقتصر على قطع الغيار للطائرات الأوكرانية.

وقال مسؤول في البنتاغون للصحفيين: "سلمنا لأوكرانيا قطع الغيار وغيرها من المعدات لتكون قادرة على دعم طيرانها بمزيد من الفاعلية، وإبقاؤها في القتال"

وتابع: "لكننا لم نسلم مقاتلات أمريكية، وفي ما يخص وسائل من نوع "جو – أرض"، ركزنا الاهتمام على طائرات مسيرة".

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قد أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة بدأت بالنظر في إمكانية توريد المقاتلات لأوكرانيا.

وقال المسؤول في البنتاجون تعليقًا على هذا التصريح، إن الولايات المتحدة تنظر إلى هذه الإمكانية لأول مرة الآن، وتسعى "لتحليل القدرات المستقبلية" للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح أنه "بالنسبة بالعمليات القتالية الدائرة، فهذا ليس ما ندرس حاليًا.. ونحن نشارك في مناقشات أوسع مع أوكرانيا للاحتياجات المستقبلية لقواتها المسلحة، ونحن ندرس كامل طيف الوسائل، بما في ذلك الطيران لتلبية تلك الاحتياجات".

وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة ستقدم 580 طائرة مسيرة من نوع Phoenix Ghost، وأن توريداتها ستبدأ في أغسطس المقبل.

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