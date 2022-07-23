الولايات المتحدة: حزمة مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طرح حزمة مساعدة أمنية جديدة بقيمة 270 مليون دولار لأوكرانيا تشمل أربعة أنظمة أخرى لصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) ومئات من طائرات الدرونز التكتيكية.
من جانبه قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين، إن الحزمة تشمل 175 مليون دولار في هيئة سحب القوات الرئاسية، مما يسمح للبنتاجون بإرسال أسلحة من مخزوناته الخاصة.
بينما كشفت صحيفة نيويورك تايمز، سيخصص المبلغ المتبقي البالغ 95 مليون دولار للتعاقد مع ما يصل إلى 580 نظامًا جويًا بدون طيار "فينيكس الشبح" في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.