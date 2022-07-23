الولايات المتحدة: حزمة مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طرح حزمة مساعدة أمنية جديدة بقيمة 270 مليون دولار لأوكرانيا تشمل ‏أربعة أنظمة أخرى لصواريخ المدفعية عالية الحركة (‏HIMARS‏) ومئات من طائرات الدرونز التكتيكية.

من جانبه قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين، إن الحزمة تشمل 175 مليون ‏دولار في هيئة سحب القوات الرئاسية، مما يسمح للبنتاجون بإرسال أسلحة من مخزوناته الخاصة.‏

بينما كشفت صحيفة نيويورك تايمز، سيخصص المبلغ المتبقي البالغ 95 مليون دولار للتعاقد مع ما يصل إلى ‏‏580 نظامًا جويًا بدون طيار "فينيكس الشبح" في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.