السبت 23 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس السيادة السوداني يعلن ترك حكم البلاد للمدنيين

دقلو
دقلو
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قال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن مجلس السيادة السوداني قرر بصورة صادقة ترك أمر الحكم للمدنيين، متابعا: «نراقب ونتابع المخططات الداخلية والخارجية التي تتربص بالبلاد»، وذلك في خبر عاجل على شاشة العربية الإخبارية، نقلته عن وكالة السودان للأنباء.

 

وأضاف «دقلو»: نراقب ونتايع المخططات الداخلية والخارجية التي تتربص بالبلاد، وأؤكد التزامي بالعمل مع الجيش والالتزام بمهامنا الدستورية، وسنعمل وفق التزامنا على إصلاح المنظومة العسكرية».

 

وتابع: «انتشار الصراعات القبلية والكراهية والعنصرية ستقود السودان للانهيار، وهناك مخططات تتربص بالسودان وندعو للتكاتف للتصدي للمخاطر التي تواجه البلاد»

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