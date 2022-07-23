السبت 23 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خيم معهم ثم قتلهم وانتحر.. جريمة غامضة تهز ولاية أمريكية

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية
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قالت إدارة السلامة العامة بولاية أيوا إنه تم العثور على جثث ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص اليوم الجمعة في متنزه ماكوكيتا بالولاية إضافة إلى جثة مطلق النار.

 

وجرى استدعاء الشرطة في الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي إلى المتنزه حيث عثروا على جثث القتلى في أحد المخيمات في حين كان أحد المخيمين مفقودا.

 

وقالت الإدارة في بيان إن الضباط عثروا بعد البحث على جثة المسلح الذي أطلق النار على نفسه فيما يبدو بغرب المتنزه.

 

وقالت الإدارة إن مطلق النار هو أنتوني أورلاندو شيروين (23 عاما) دون أن تكشف عن هوية الضحايا.

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