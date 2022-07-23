فصيل مسلح يتوعد بتنفيذ عمليات انتقامية داخل الأراضى التركية

توعد فصيل أولياء الدم أنقرة بتنفيذ عمليات انتقامية داخل الأراضي التركية في حال لم يتم سحب القوات التركية من العراق.

وفي وقت سابق، تبنى فصيل مسلح يطلق على نفسه "لواء أحرار العراق" استهداف القاعدة "برشقة صواريخ نوع غراد 122 ملم"، مبينا أن العملية تهدف للثأر لضحايا القصف الذي طال منتجع برخ السياحي في قضاء زاخو بمحافظة دهوك.

وكانت فصائل مسلحة قد هددت بشن هجمات على مصالح تركيا داخل العراق وعلى رأسها القواعد العسكرية.

إلى ذلك، أكدت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان تعرض معسكر زيلكان التركي لهجوم صاروخي بثلاثة صواريخ، مشيرة إلى الهجوم لم يوقع أي إصابات.

وأفادت المؤسسة في بيان بأنه في الساعة 21:20 من مساء الجمعة أطلقت ثلاثة صواريخ من نوع غراد باتجاه معسكر زيلكان في ناحية بعشيقة والذي تتمركز فيه قوات الجيش التركي.

وذكر البيان أن المعلومات تشير إلى أن أحد الصواريخ وقع قرب المعسكر فيما سقط الصاروخان الآخران في محيط قرية غوداد.

ولم يسفر الهجوم عن وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

كما لفت البيان إلى العثور على منصة إطلاق لـ 5 صواريخ قرب مجمع "هيما ستي" بمدينة الموصل في منطقة تقع تحت سيطرة الحكومة الاتحادية وعليها صاروخان لم يتم إطلاقهما.