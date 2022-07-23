السبت 23 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تدمير عشرات القبور اليهودية في مقبرة عمرها 600 عام بتركيا

دمير عشرات القبور
دمير عشرات القبور اليهودية
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أفادت الجالية اليهودية في تركيا بأن عشرات القبور اليهودية تضررت أو دمرت في مقبرة عمرها 600 عام، في حي هاسكوي باسطنبول الأسبوع الماضي.

 

وقال حساب الجالية اليهودية التركية على "تويتر" "تم دخول مقبرة هاسكوي في منتصف الليل، وتدمير 36 من شواهد القبور".

 

وأشارت الصحيفة الأسبوعية اليهودية التركية "Alom Gazetesi" إلى أنه تم تدمير 81 من شواهد القبور. 

 

ونقلت عن ممثلي الجالية قولهم "إنهم رفعوا تظلما إلى السلطات المختصة مع جميع الصور والتسجيلات الليلية".

 

وندد إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بما حصل ووصف الهجوم على المقبرة اليهودية بـ"الهجوم الشنيع".

 

وقال في تغريدة: "لن نسمح أبدا لمن يهاجم القيم المقدسة ويحاول زرع بذور الفتنة والعداوة في مجتمعنا".

 

من جانبه، كتب وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، على تويتر أنه تم القبض على اثنين من المشتبه بهم واحتجازهما من قبل إدارة شرطة إسطنبول. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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