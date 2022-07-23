درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم السبت 23-7-2022

بالتزامن مع إجازة ثورة 23 يوليو 2022 يبحث المصريون في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية عن درجات الحرارة وحالة الطقس في القاهرة والإسكندرية والمحافظات، حيث يستغلون يوم إجازة ثورة 23 يوليو للتنزه.

حالة الطقس اليوم السبت 23-7-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، 23 يوليو 2022 طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.



وتوقع الخبراء أن يكون اليوم مشمس ونشاط رياح مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 75 .1 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة ومضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم السبت 23 يوليو 2022 فى المحافظات

تصل درجات الحرارة في القاهرة 36 - 25

تصل درجات الحرارة في الإسكندرية 31 - 24

تصل درجات الحرارة في وادي النطرون 36 - 24

تصل درجات الحرارة في طنطا 35 - 25

تصل درجات الحرارة في شبين الكوم 35 - 25

تصل درجات الحرارة في دمنهور 35 - 24

تصل درجات الحرارة في بلطيم 30 - 25

تصل درجات الحرارة في مطروح 29 - 22

تصل درجات الحرارة في السلوم 32 - 21

تصل درجات الحرارة في سيوة 36 - 22

تصل درجات الحرارة في بورسعيد 31 - 25

تصل درجات الحرارة في دمياط 32- 25

تصل درجات الحرارة في الزقازيق 36 - 24

تصل درجات الحرارة في المنصورة 35 - 24

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم السبت 23 يوليو

الإسماعيلية 37 / 25

السويس 36 / 25

العريش 32 / 24

رفح 32 / 23

رأس سدر 37 / 25

نخل 35 / 19

نويبع 36 / 26

طابا 36 / 25

كاترين 35 / 19

الطور 34 / 26

شرم الشيخ 40 / 29

الغردقة 39 / 28

مرسى علم 38 / 28

الفيوم 37 / 24

بني سويف 37 / 25

المنيا 38 / 25

أسيوط 39 / 25

سوهاج 39 / 25

قنا 40 / 26

الأقصر 41 / 27

أسوان 42 / 28

إدفو 42 / 28

أبو سمبل 41 / 26

الوادي الجديد 39 / 27

شلاتين 38 / 26

أبو رماد 37 / 26

حلايب 36 / 27

رأس حدربة 35 / 28

