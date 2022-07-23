البيت الأبيض: بايدن تحسن اليوم وتناول إفطاره وغداءه كاملين

قال أشيش جها منسق جهود مكافحة «كوفيد-19» في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحسن اليوم الجمعة، مضيفًا أن الولايات المتحدة وصلت الآن إلى مرحلة يمكنها خلالها منع وفيات «كوفيد-19» كلها تقريبًا في أنحاء البلاد.

وقال جها: "الرئيس يتحسن. نام جيدًا الليلة الماضية، تناول إفطاره وغداءه كاملين".

وأثبتت الفحوص، أمس الخميس أن بايدن، الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بـ«كوفيد-19».

وقال جها للصحفيين، إن الإدارة الطبية في البيت الأبيض حددت 17 من أقرب مخالطي بايدن، من بينهم مسؤولون كبار، وأبلغتهم بضرورة إجراء الفحوص اللازمة.

وفي وقت سابق، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، إن البيت الأبيض كان شفافًا قدر الإمكان فيما يتعلق بصحة الرئيس، لكنها تصادفت مع المراسلين بسبب التفاصيل، وعندما تم الضغط عليها بشأن المكان الذي قد يكون فيه بايدن قد أصيب بالفيروس، أجابت: "لا أعتقد أن هذا مهم، أليس كذلك؟ أعتقد أن ما يهم هو أننا أعددنا لهذه اللحظة".

ولم يجب جان بيير ومنسق الاستجابة لـ COVID-⁠19 في البيت الأبيض الدكتور أشيش جها بشكل كامل عن الأسئلة حول ما إذا كان بايدن قد بدأ في العزلة بمجرد أن بدأ يعاني من الأعراض ليلة الأربعاء، كما تشير الإرشادات الفيدرالية، أو فعل ذلك بعد اختباره الإيجابي في اليوم التالي، ورفض "جها" التكهن ببعض جوانب توقعات الرئيس، واصفًا الأسئلة بأنها افتراضية.

وقال مايكل أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا، إنه من المهم للأمريكيين أن يعرفوا أنه يجب عليهم توخي الحذر بشأن الفيروس، الذي يستمر في قتل مئات الأشخاص يوميًا.

وكانت أعراض اليوم الأول لبايدن خفيفة إلى حد كبير؛ لأنه تم تطعيمه وتعزيزه بالكامل، وفقًا لبيان صادر عن طبيبه الدكتور كيفين أوكونور، ويتناول الرئيس أيضًا عقار باكسلوفيد Paxlovid المضاد للفيروسات المصمم لتقليل شدة المرض.