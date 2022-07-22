المعمل الجنائى يعاين حريق عقار سكنى فى الجمالية

قررت النيابة العامة انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب بمنطقة الجمالية في أحد العقارات السكنية الكائنة خلف مسجد الحسين لبيان مدى إمكانية وجود شبهة جنائية حيال اندلاع الحريق من عدمه وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسجد الحسين تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنوا من السيطرة على حريق نشب بمنطقة الجمالية، في أحد العقارات السكنية الكائنة خلف مسجد الحسين، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة في القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل الواقعة بمنطقة الجمالية، خلف مسجد الحسين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحريق، مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني، لوقف انتشار النيران ومنع امتدادها.

دفعت وحدة الحماية المدنية بالقاهرة، بـ3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق، الذي نشب بمنطقة الجمالية بمحيط منطقة مسجد الحسين، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد انتشار النيران.