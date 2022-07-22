الجمعة 22 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سيدة صدمها قطار فى كفر الشيخ

اسعاف
اسعاف
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نقلت سيارة الاسعاف ربة منزل مصابة عقب اصطدام قطار «قلين - دسوق» أمام قرية شباب الشهداء التابعة لمركز مطوبس، بها بالقرب من مزلقان كوبري العتريس بذات القرية إلى مستشفى دسوق العام.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مركز شرطة دسوق، بوصول مستشفى دسوق العام، عن طريق سيارة الإسعاف، سيدة في منتصف العقد الثاني من العمر مصابة بارتجاج في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

انتقل على الفور عدد من ضباط المركز إلى موقع البلاغ وكذلك المستشفى، وتبين أنه أثناء سير السيدة علي شريط قطار السكة الحديد بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق، بالقرب من مزلقان كوبري العتريس تصادف مرور قطار «قلين - دسوق» فاصطدم بها القطا لتسقط بجوار القضبان.

واستقبل مستشفى دسوق العام استقبل سيدة تدعى «أمنية.م.ع»، 25 سنة، مصابة بارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة في معظم بالجسد، حيث يجري عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة داخل استقبال مستشفى دسوق العام.

تحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة دسوق، فيما جرى إخطار جهات التحقيق بالواقعة لمباشرة التحقيقات فيها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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