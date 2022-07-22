الجمعة 22 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى: لا وقف لإطلاق النار مع روسيا قبل استعادة الأرض المحتلة

زيلينسكي
زيلينسكي
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الجمعة، إن وقف إطلاق النار مع روسيا دون استعادة الأراضي المفقودة لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الحرب.

وحذر من أن وقفا لإطلاق النار يسمح لروسيا بالاحتفاظ بالأراضي الأوكرانية التي استولت عليها منذ الغزو في فبراير لن يكون من شأنه سوى حتى التشجيع على صراع أوسع وإتاحة فرصة تحتاج إليها روسيا بشدة لإعادة تنظيم صفوف قواتها وإعادة تسليحها للجولة القادمة.
وتحدث زيلينسكي أيضا عن أنظمة راجمات الصواريخ الأمريكية سريعة الحركة في أوكرانيا "هيمارس" وقال "إن الإمدادات الغربية من هيمارس، تصنع فارقا، لكنها أقل بكثير مما تحتاجه أوكرانيا لتغيير مجريات الحرب".

ونقلت وول ستريت جورنال قول زيلينسكي في المقابلة "تجميد الصراع مع الاتحاد الروسي يعني وقفة تعطي الاتحاد الروسي فرصة للراحة".

وأضاف: "يؤمن المجتمع بضرورة تحرير جميع الأراضي أولا، وبعد ذلك يمكننا التفاوض حول ما يجب القيام به وكيف يمكننا العيش في القرون المقبلة".

ومضى قائلا: "هناك حاجة أكثر إلحاحا وهي أنظمة الدفاع الجوي التي يمكن أن تمنع روسيا من إطلاق صواريخ بعيدة المدى على المدن، لولا ذلك، لكان بالإمكان أن تنعم بالسلام على بعد مئات الأميال من الخطوط الأمامية".

وفي إشارة إلى الاتفاقية الموقعة مع روسيا لإعادة تصدير الحبوب، قال زيلينسكي إن "التنازلات الدبلوماسية لموسكو قد تؤدي إلى استقرار الأسواق إلى حد ما، لكنها ستوفر فقط بعض الراحة المؤقتة التي ستتبخر في المستقبل".

ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا شديد الأهمية اليوم الجمعة لإعادة فتح موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لتصدير الحبوب، مما أنعش الآمال في إمكانية تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا الاراضي الاوكرانية أوكرانيا زيلينسكي

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