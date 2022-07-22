الجمعة 22 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بالاعتداء على ميكانيكى بسلاح نارى فى أوسيم

المتهم
المتهم
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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بإصابة ميكانيكي برش خرطوش، بسبب خلافات مالية بينهما في أوسيم.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بإصابة ميكانيكي برش خرطوش في منطقة أوسيم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه تربطه خلافات مالية بسائق، وأن الأخير عجز عن السداد، ومع مطالبة المصاب له لسداد النقود، نشبت بينهما مشادة كلامية، وأطلق المتهم النار على الميكانيكي، ما أسفر عن إصابته.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مبلغ مالي خلافات مالية مشادة كلامية أمن الجيزة القبض على رش خرطوش

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