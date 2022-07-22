الجمعة 22 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع عاطل قتل سيدة عجوز فى حلوان

النيابة
النيابة
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تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة قتل سيدة عجوز خنقا فى حلوان على يد عاطل وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على عاطل بعدما قتل سيدة عجوز خنقا فى حلوان، وتم نقل الجثة الى المشرحة وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة عجوز داخل منزل فى حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين قيام عاطل بقتلها خنقا بعدما سرق حافظة نقودها ونقلت الجثة إلى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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