مسئول عراقى: قادرون على زيادة إنتاج النفط 200 ألف برميل يوميًا

قال مسئول تنفيذي بشركة نفط البصرة العراقية، اليوم الجمعة، إن العراق لديه القدرة على زيادة إنتاجه النفطي بمقدار 200 ألف برميل يوميا هذا العام إذا طلب منه ذلك.

وأضاف حسن محمد، نائب مدير شركة نفط البصرة المسئول عن حقول النفط وجولات التراخيص في مقابلة مع "رويترز" أنه إذا طُلب من العراق زيادة الإنتاج فيمكنه إضافة 200 ألف برميل حتى نهاية العام بحسب الطاقة الإنتاجية المتاحة.

لكنه أضاف أنه من أجل إنتاج كمية أكبر من ذلك فسيحتاج العراق إلى مزيد من الوقت وأن الزيادة ستأتي من حقول غرب القرنة 1 وحقول نفطية أخرى طورتها شركات النفط العراقية الحكومية.



ويأتي هذا بعد أسبوعين من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية في إطار أول جولة يقوم بها كرئيس للولايات المتحدة للشرق الأوسط على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج النفط للمساعدة في خفض أسعار البنزين.



وصعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 حيث قفزت فوق 139 دولارًا للبرميل في مارس/ آذار، بعد أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".