أوكرانيا: نثق فى الأمم المتحدة وليس روسيا بعد توقيع اتفاق الحبوب

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الجمعة، أن كييف تثق بالأمم المتحدة وليس روسيا لتنفيذ اتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود، وُقع اليوم الجمعة في إسطنبول.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي: "لدينا ثقة بالأمم المتحدة كقوة محرّكة لهذا الاتفاق، وكمؤسسة وبالأمين العام لتطبيق هذا الاتفاق وكي لا تنتهكه روسيا كما سبق أن فعلت في اتفاقات أخرى عدة".

وفي وقت سابق، وقّعت أوكرانيا وروسيا، اليوم الجمعة، في إسطنبول اتفاقًا مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود، في مواجهة مخاطر المجاعة التي تهدد عددًا كبيرًا من دول العالم، في وقت تواصلت عمليات القصف في شرق أوكرانيا وجنوبها.

ووقع طرفا النزاع بالأحرف الأولى نصّين متطابقين لكن منفصلين، بناء على طلب الأوكرانيين الذين رفضوا التوقيع على أي مستند مع الروس.

وجرى توقيع هذا الاتفاق المهمّ الذي تمّ التفاوض بشأنه بصعوبة برعاية الأمم المتحدة وأنقرة، في قصر دولما بهجة في إسطنبول بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.