حبس متهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية وغرامات بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس متهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية وغرامات مستحقة أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية، كما أمرت بإخطار مصلحة السجون لرفع اسمه بعد القبض عليه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة فى إلقاء القبض على أحد الأشخاص هارب ومطلوب جنائيا لتنفيذ أحكام قضائية وغرامات مستحقة حال تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وكانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة مفادها تواجد أحد الأشخاص المطلوب التنفيذ عليه فى 8 أحكام قضائية "جزئى، مستأنف" بإجمالي مدد حبس بلغت 13 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت "13٫016٫000 جنيه".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.