إخلاء سبيل فنى مصاعد تسبب فى مصرع طبيبة داخل أسانسير بأكتوبر

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل فني مصاعد في واقعة مصرع الدكتورة سميرة عزت في "أسانسير" بسبب عطل في شركة أدوية بأكتوبر.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة التفاصيل الكاملة لمصرع الدكتورة سميرة عزت الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية في تعطل مصعد شركة أدوية بأكتوبر.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الدكتورة سميرة عزت، الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، خلال عملها بإحدى شركات الأدوية بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة وخلال محاولتها استقلال مصعد الشركة، فوجئت به معطلا، فتم الاستعانة بعامل الصيانة الخاص بالمصعد، والذي أكد لها أنه تم إصلاح العطل، حيث دخل إلى كابينة المصعد، وطلب منها الدخول، وخلال استقلالها المصعد تحركت الكابينة فجأة، مما أسفر عن اصطدامها بالحائط لتلقى مصرعها متأثرة بإصابات لحقت بها.

وكشفت تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن عامل الصيانة أصيب بيده، نتيجة محاولته إيقاف المصعد، وتم ضبط العامل للتحقيق معه، وتم تشكيل لجنة فنية من جهات التحقيق في الجيزة لفحص المصعد، وتحديد سبب الحادث.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا بمصرع الدكتورة سميرة عزت، الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، أثناء عملها بإحدى شركات الأدوية الشهيرة.

انتقل المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر إلى مكان الحادث، وتبين أن الضحية خلال محاولتها استقلال المصعد تحرك بها، مما أسفر عن مصرعها.

تم ضبط عامل الصيانة المسؤول عن المصعد، والاستماع لأقوال عدد من العاملين بالشركة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة في الجيزة التحقيق.