الجمعة 22 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يقر مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ500 مليون يورو

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن موافقة دول التكتل رسميًا على تقديم دفعة مساعدات أخرى لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو.

وقال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "تحتاج أوكرانيا إلى مزيد من الأسلحة وسوف نقدمها".   

وبذلك ترتفع مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة والمعدات إلى 5. 2 مليار يورو (56. 2 مليار دولار).
 وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يوم الإثنين عن اعتزام الاتحاد الأوروبي تقديم 500 مليون يورو أخرى.


وسوف يتم إنفاق 490 مليون يورو من هذا المبلغ على الأسلحة والذخيرة و10 ملايين يورو على المعدات الوقائية والبنزين أو عبوات الإسعافات الأولية.
 

وكانت قد تمت الموافقة على حزمة أولى بقيمة 500 مليون يورو بالفعل في نهاية فبراير عقب ثلاث حزم أخرى في مارس وأبريل ومايو.

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا جوزيب بوريل القوات المسلحة الأوكرانية المجلس الأوروبى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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