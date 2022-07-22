الجمعة 22 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الشباب والرياضة» تنظم ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة

وزير الرياضة
وزير الرياضة
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تحت شعار "معاً ضد الفساد"، تنفذ وزارة الشباب والرياضة ملتقي العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ يوليو الجارى، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

تنطلق فعاليات النسخة الأولى من الملتقى يوم الأحد المقبل بالمركز الأوليمبى بالمعادى بمشاركة ١٠٠ من العاملين بإدارات المراجع بالمديريات، والوزارات، ومديري العموم، وذلك بتنظيم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة.

يناقش الملتقي عدداً من المحاور ذات الصلة، ومنها تعريف مفهوم الحوكمة، ونشأتها وشروطها، والتعريف بمؤشرات الحوكمة، و تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩-٢٠٢٢، وأهم معالمها، والهدف منها فى تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد.

يحاضر بالملتقى لفيف من الخبراء والمتخصصين من هيئة الرقابة الإدارية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والخبراء في مجال الحوكمة والتطوير المؤسسي.

يأتى ذلك بهدف نشر وترسيخ مبادئ الحوكمة؛ لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة لنظم العمل والبرامج، والمشروعات القومية والاستثمارية، وتحقيق مستوي عالٍ من النزاهة والشفافية، وتقديم تغييرات جوهرية في أنظمة العمل، ورفع كفاءة النظم الإدارية، والمالية، والفنية، وجعلها أكثر ملاءمة مع التطورات المحيطة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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