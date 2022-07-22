الجمعة 22 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

13 قتيلًا فى اشتباكات مسلّحة بالعاصمة الليبية

اشتباكات مسلّحة
اشتباكات مسلّحة
ads

قتل 13 شخصًا منهم طفل وأصيب 30، في اشتباكات عنيفة اندلعت ليل الخميس الجمعة بين مجموعتين مسلحتين في العاصمة الليبية طرابلس وتجددت ظهر الجمعة بعد هدوء وجيز.


وعادت الاشتباكات الجمعة مع تبادل إطلاق نار كثيف في شرق المدينة قرب حرم جامعة طرابلس ومركز طرابلس الطبي، حيث لجأ الكثير من الناس خلال الليل هربًا من أعمال العنف، بحسب وسائل الإعلام الليبية ومراسلي وكالة فرانس برس.


اندلعت الاشتباكات العنيفة في الأحياء الشرقية لطرابلس بعيد منتصف ليل الخميس ما أثار ذعرا بين السكان في الشوارع المزدحمة والحدائق في ليلة صيفية حارة.


وأسفرت الاشتباكات عن 13 قتيلًا بينهم ثلاثة مدنيين أحدهم طفل يبلغ 11 عامًا، و30 جريحًا، حسبما نقلت قناة ليبيا الأحرار عن جهاز الإسعاف الجمعة.

وأشار مصور وكالة فرانس برس إلى أن لواء "444" التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة المؤقتة تدخّل صباح الجمعة لوقف الاشتباكات، ووضع مركباته المسلحة في منطقة عازلة على دوار الفرناج "شرق طرابلس"، قبل أن يتم استهدافه بنيران كثيفة.

العاصمة الليبية طرابلس جامعة طرابلس طرابلس لواء 444 شرق طرابلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أخرى لظاهرة مراكز الدروس الخاصة

الأكثر قراءة

شقيقة القبطان المتوفى فى غرق سفينة بالمحيط الهندى تروى تفاصيل جديدة عنه

بالتفاصيل.. غرق قبطان مصرى فى المحيط الهادئ

«دفنها فى طرنش».. المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل حفر القبر

إخلاء سبيل فنى مصاعد تسبب فى مصرع طبيبة داخل أسانسير بأكتوبر

ضبط 4 متهمين بسرقة صناديق تغذية سيمافورات السكة الحديد بالغربية

مقتل عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

حبيبى يا رقة

أميرة ملش

شيرين.. حالة أتلفها الهوى

د.محمد شادي

تكاتف السكاكين على الدولار

د. رضا عطية

مسابقات اكتشاف الموهوبين.. هل تُحدِث حراكًا؟

ماجد حبته

ناصر والسيسى فى بلجراد

محمد عبدالعزيز

حدث يستحق الاحتفاء ويبقى أثره بلا انتهاء

عبد الرحيم طايع

قتل الناس ببطء

مدحت بشاى

بقوة المنطق لا منطق القوة

صور

تشييع جثمان والد الفنانة نهلة سلامة

القمة 125.. تكريم الزمالك بلقب كأس مصر

لاعبو الأهلى فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى كفر قدوم

سوريا تطالب الأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية في دمشق

«جريمة لن نتساهل معها».. أول تحرك سعودى بعد تسلل مراسل إسرائيلى إلى الحج