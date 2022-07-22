مبعوثة أمريكا لدى الأمم المتحدة: واشنطن تراقب التزام روسيا باتفاق الحبوب

قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد إن بلادها ستعمل على محاسبة روسيا إذا لم تلتزم بتنفيذ اتفاق أبرم بقيادة المنظمة الدولية اليوم الجمعة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.

وأضاف جيمس أوبراين مدير مكتب تنسيق العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين أن الولايات المتحدة تريد أيضا من الصين التوقف عن تكديس الحبوب وعرض المزيد للوفاء بالطلب العالمي على المساعدات الإنسانية.

ومنذ قليل، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الجمعة إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ستراقب عن كثب المشهد لضمان ألا بتسبب الاتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود "في مخاطر إضافية لأوكرانيا تتعلق بالغزو الروسي".



وأضاف ترودو: "تعمل مجموعة الدول السبع عن كثب مع شركائها مثل تركيا ودول أخرى لضمان أن نتمكن من إخراج الحبوب من أوكرانيا لأماكن حول العالم تحتاجها دون تعريض سيادة أوكرانيا وحمايتها للخطر".



ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا أساسيا، اليوم الجمعة، لإعادة فتح الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود أمام صادرات الحبوب مما زاد الآمال بتخفيف أزمة غذاء عالمية تفاقمت بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا.