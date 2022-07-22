مقتل مبيض محارة وإصابة شقيقه خلال مشاجرة بالقناطر الخيرية

لقى مبيض محارة مصرعه وأصيب شقيقه، خلال مشاجرة مع آخر بسبب خلافات الجيرة بينهم، بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود بلاغ من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بين طرفين ومصرع شخص وإصابة شقيقه على يد عاطل بسبب خلافات الجيرة بمنطقة شلقان دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، بقيادة المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية ومعاونة النقيب حسام بدوى وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من "م ش ع"، مبيض محارة، 28 سنة، وشقيقه "أ ش م"، 22 سنة، مبيض محارة، مع "ن م س"، 22 سنة، عاطل، بسبب خلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش"، وأطلق أعيرة نارية صوبهم، أصيب خلالها المجني عليهم بشظايا الخرطوش، وأودت بحياة الأول وإصابة الثانى.

وجرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى بنها العام، والمصاب لمستشفى قليوب، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.