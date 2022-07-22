بالأسماء.. مصرع وإصابة 8 إثر انقلاب ميكروباص بالدقهلية

لقت سيدة مصرعها وأُصيب 7 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ميكروباص ناحية مدخل مدينة أجا، أعلى كوبري أجا الجديد، بمحافظة الدقهلية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من بعض الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص أمام المدرسة الثانوية الصناعية العسكرية ناحية مدخل مدينة أجا ووجود متوفين ومصابين بالحادث.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص، تبيَّن مصرع سيدة تُدعى (نجلاء .ا) ومقيمة ببلقاس، ونقلت سيارات الإسعاف 7 حالات من المصابين إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج.

وقال أحد المصادر الطبية، إن المستشفى استقبل كل من: (ميسرة ف.)، ولا يوجد به إصابات، ونجله أحمد، ومصاب بسحجات في الوجه، و(محمود م.)، ولا يوجد به إصابات، ومقيمين ببلقاس، وتصرح لهم بالخروج و محمد. أ، ونجله أحمد مقيمين بأجا، وتبين إصابة الأول بسحجات بالوجه وكدمة بالضلوع، كما تبين إصابة الثاني بكدمة في الكتف الأيمن، وتحسنت حالتهم الصحية بعد تلقي العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج و محمد. ن، ومقيم بالبساتين أجا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم دخوله الطوارئ، وأميرة . ع، ومقيمة بالخيارية مركز المنصورة، ومصابة بجرح فى الجبهة واشتباه ما بعد ارتجاج وجرى دخولها الطوارئ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.