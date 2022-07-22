الجمعة 22 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

وصرح بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أكد حرص بلاده على تعظيم التعاون مع مصر في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، لاسيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه عبر الرئيس السيسي عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا في المجالين الاقتصادي والتجاري، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر في ضوء الفرص الواعدة التي تتيحها المشروعات الكبرى.

وقد تم التوافق بين الجانبين على أهمية تعزيز نشاط المشروعات التنموية والاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في ظل اقتراب انعقاد قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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