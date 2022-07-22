الرئيس السيسي يزور فرنسا بدعوة رسمية من ماكرون

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه اليوم الجمعة، إلى باريس، في زيارة رسمية إلى فرنسا، تلبيةً لدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن الزيارة ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين السيسي وماكرون، تتناول عددًا من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على المستويات كافة.