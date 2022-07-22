الجمعة 22 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميا.. رحيل أشرف بن شرقى و«أوناجم» عن الزمالك

أشرف بن شرقى
أشرف بن شرقى
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أعلن الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الزمالك المصري نهاية المشوار مع القلعة البيضاء بشكل رسمي.

 

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد الثنائي بن شرقي وأوناجم بنهاية هذا الموسم مع الزمالك ولكنهما توصلا لاتفاق للرحيل قبل انتهاء بطولة الدوري المصري المقررة بنهاية الشهر المقبل.

 

رحيل بن شرقي

وأعلن بن شرقي رحيله وكتب في رسالة وداع لجماهير الزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي:" شكرا الزمالك، شكرا إدارة الزمالك، شكرا لاعبي الزمالك، شكرا لكل الأطر الفنية والطبية و كل من عملت معهم ، شكرا كثيرا جمهور الزمالك",

 

وأضاف: " بدأت الخطاب من النهاية لأنني أشك أنني سأصل إلى تلك الفقرة، لقد جاءت اللحظة التى كنت أتمنى عدم مجيئها، لا أستطيع أن أنكر فضلكم لقد ساندتموني في أوقات الرخاء والشدة".

 

وواصل:" كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب أو الأفراح لم أشعر فيها أبدا أنني غريب و أجنبي ، بل كنت مثل ابن من أبناء الدار الابرار لكن هذه سنة الحياة".

 

واختتم بن شرقي رسالته قائلا: "وداعا لكم جميعا من أصغر إلى أكبر فرد في العائلة الزملكاوية ولنا عودة إن شاء الله في بيتي الثاني".

 

رحيل أوناجم

وكتب أيضا محمد أوناجم رسالة وداع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” قائلا: "بعد مرور 3 سنوات جاءت لحظة الرحيل ويسعني أن أشكر بهذه المناسبة كل مكونات العائلة الزملكاوية من إدارة ولاعبين وإطار فني وجمهور على الإحاطة والدعم رغم بعض الفترات الصعبة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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