بعد هجومها على حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب فى الساحل الشمالى

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب من أحد ظهور لها بعد هجومها على طليقها حسام حبيب.

وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب أثناء قضائها العطلة الصيفية وهي على البحر بمنطقة الساحل الشمالي.

وتقدم المستشار ياسر قنطوش، المحامي بالنقض والإدارية العليا، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، يحمل رقم (٣٢٠٦٨) ضد الفنان حسام حبيب.

وقال ياسر قنطوش، في بلاغه المقدم للنيابة العامة: «الشاكية والمشكو في حقه كانت تربطهما علاقة زواج شرعي، وأثناء ذلك طلبت منه شراء سيارة فارهة لكي تستخدمها استخداما شخصيا لها، ووكلت المشكو في حقه بوصفه زوجها في اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات شراء السيارة من المعرض، واتفقت مع المعرض على سعر شراء السيارة، وهو مبلغ 3,250,000 جنيه، ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري، وتم الاتفاق مع المعرض على قيام الشاكية بتحويل ذلك المبلغ من حسابها الشخصي على حساب المعرض بالبنك، ويعلم المشكو في حقه المكلف من قبل الشاكية بإنهاء تلك الإجراءات لصالحها وحسابها».

وتابع البلاغ: «فوجئت الشاكية بتحويل المبلغ بالكامل لحساب المعرض، وقيام المشكو في حقه باستلام أوراق السيارة وإنهاء جميع أوراقها باسمه، وتم استخراج رخصة السيارة باسمه وقام بنقل ملكيتها باسمه».

واستكمل البلاغ: «عندما علمت الشاكية بتلك الواقعة التي ارتكبها المشكو في حقه دون إذنها أو موافقتها، أقنعها بأنهما شخص واحد بسبب علاقة الزواج القائمة بينهما آنذاك، ووافقت على سداد ثمن السيارة لها من أمواله الخاصة، أو نقل الملكية لها».

وأضاف البلاغ: «عندما نشبت الخلافات الزوجية بينهما مؤخرا واستحال استمرار الأسرة بينهما ووقع الطلاق بالفعل، طلبت منه نقل الملكية أو سداد ثمنها، إلا أنه رفض وماطل ولم يقم بسداد قيمة السيارة أو نقل ملكيتها لها كما اتفقا مسبقا».

وقال البلاغ: «أيقنت الشاكية أنها تعرضت لعملية نصب من قبل المشكو في حقه، حيث إنها قامت بسداد كامل قيمة السيارة من أموالها الخاصة، وقامت بتحويل المبلغ من حسابها الشخصي بالبنك لحساب معرض السيارات، وبسبب وجود مانع أدبي، العلاقة الزوجية، بينهما آنذاك لم تطالبه بسداد قيمة السيارة أو نقل الملكية لها وقت علمها بالواقعة، وبعد الطلاق أخذ يماطل ويسوف في سداد قيمة السيارة».

وتابع البلاغ: «استخدم المشكو في حقه أوراق المعرض وقام بإنهاء إجراءات نقل ملكية السيارة باسمه، وهذا يمثل طريقة من طرق النصب والاحتيال على الشاكية مستغلا العلاقة الزوجية بينهما، واستغل ذلك لإتمام عملية النصب على الشاكية واستيلائه على السيارة».

وطالبت شيرين في نهاية البلاغ المقدم للنائب العام بمنع التعامل على السيارة في وحدة المرور لحين إنهاء التحقيقات.