الجمعة 22 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

7... مقتل 18 شخصا أثناء عملية ضد العصابات في ريو دي جانيرو

عملية للشرطة
عملية للشرطة
ads

أسفرت عملية للشرطة ضد العصابات الإجرامية في الأحياء الفقيرة لمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عن مقتل 18 شخصا الخميس.

 

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الشرطة قولها إن تبادلا لإطلاق النار أسفر عن مقتل 16 من عناصر العصابات، إضافة إلى شرطي وإمرأة من السكان المحليين.

 

وشارك في العملية المشتركة للشرطة والشرطة العسكرية، التي نفذت في منطقة كومبلكسو دو أليماو بشمال ريو دي جانيرو، 400 فرد من القوات الخاصة و10 عربات مدرعة و4 مروحيات.

 

وألقت الشرطة القبض على 4 أشخاص، بينهم عنصر بارز في العصابات الملقب "إسكيلو" الذي يتهم بقتل رجال الشرطة.

 

واستهدفت العملية عصابات تختص بسرقة السيارات والنهب. وتمت خلالها مصادرة 48 دراجة نارية ورشاشة ثقيلة و4 بنادق ومسدسين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أخرى لظاهرة مراكز الدروس الخاصة

الأكثر قراءة

شقيقة القبطان المتوفى فى غرق سفينة بالمحيط الهندى تروى تفاصيل جديدة عنه

بالتفاصيل.. غرق قبطان مصرى فى المحيط الهادئ

«اتكلم بأدب يا ولد».. هذه المرة صمت عمر هريدى: السبب شيماء جمال

«دفنها فى طرنش».. المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل حفر القبر

روسيا: أوكرانيا ستفقد ما تبقى من السيادة وتختفى من خريطة العالم

استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

شيرين.. حالة أتلفها الهوى

د.محمد شادي

تكاتف السكاكين على الدولار

د. رضا عطية

مسابقات اكتشاف الموهوبين.. هل تُحدِث حراكًا؟

ماجد حبته

ناصر والسيسى فى بلجراد

محمد عبدالعزيز

حدث يستحق الاحتفاء ويبقى أثره بلا انتهاء

عبد الرحيم طايع

قتل الناس ببطء

مدحت بشاى

بقوة المنطق لا منطق القوة

د هند جاد

ليست مجرد ديكور.. ولكن تميز وكفاءة ونجاح

صور

القمة 125.. تكريم الزمالك بلقب كأس مصر

لاعبو الأهلى فى القمة 125

تسليم السيدة إخلاص صاحبة "العوامة 77" شقة على النيل بالزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم «الدهيشة» في الضفة الغربية

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟