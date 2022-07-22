الجمعة 22 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تنظم 250 حملة لمكافحة العقارب والثعابين

عقرب
عقرب
ads

نفذت إدارة الزراعة والنظافة العامة، ممثلة في قسم مكافحة الآفات 250 حملة لمكافحة الحشرات والعقارب والثعابين والحيوانات السائبة والقوارض خلال النصف الأول من العام الجاري فى احدى المدن بولاية الشارقة بالإمارات.

 

ونفذ قسم مكافحة الآفات عدداً كبيراً من الفعاليات الهادفة إلى حماية سكان المدينة من الآفات الصحية، مشيراً إلى أن الحملات شملت مكافحة الحشرات داخل المنازل والمرافق الحكومية، وحاويات النفايات. كما تمكنت إدارة العمليات في البلدية، ممثلة في قسم رقابة الأغذية، من ضبط ومصادرة 847 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، وتحرير 52 مخالفة لمطاعم ومحال غذائية غير مطبقة للقوانين والإجراءات الصحية المعمول بها.

 

ووجهت 214 إنذاراً للمنشآت غير الملتزمة خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال اليحيائي إن إدارة العمليات في البلدية، ممثلة في قسم الخدمات البيطرية، نفذت 1515 جولة تفتيشية، وجهت خلالها 17 إنذاراً للمنشآت ذات العلاقة بعمل القسم، مثل الملاحم وأسواق الدواجن والأسماك. كما تم تحرير أربع مخالفات خلال الفترة ذاتها، لضمان عمل هذه المنشآت ضمن الاشتراطات والتعليمات المطلوبة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أخرى لظاهرة مراكز الدروس الخاصة

الأكثر قراءة

شقيقة القبطان المتوفى فى غرق سفينة بالمحيط الهندى تروى تفاصيل جديدة عنه

بالتفاصيل.. غرق قبطان مصرى فى المحيط الهادئ

«اتكلم بأدب يا ولد».. هذه المرة صمت عمر هريدى: السبب شيماء جمال

العراق يفرض على المقيمين الزواج من عراقية أو المغادرة

«دفنها فى طرنش».. المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل حفر القبر

حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الجمعة 22 /07 /2022 فى القاهرة وباقى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

شيرين.. حالة أتلفها الهوى

د.محمد شادي

تكاتف السكاكين على الدولار

د. رضا عطية

مسابقات اكتشاف الموهوبين.. هل تُحدِث حراكًا؟

ماجد حبته

ناصر والسيسى فى بلجراد

محمد عبدالعزيز

حدث يستحق الاحتفاء ويبقى أثره بلا انتهاء

عبد الرحيم طايع

قتل الناس ببطء

مدحت بشاى

بقوة المنطق لا منطق القوة

د هند جاد

ليست مجرد ديكور.. ولكن تميز وكفاءة ونجاح

صور

القمة 125.. تكريم الزمالك بلقب كأس مصر

لاعبو الأهلى فى القمة 125

تسليم السيدة إخلاص صاحبة "العوامة 77" شقة على النيل بالزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

تخوفًا من قرار روسى.. اجتماع طارئ لرئيس الوزراء الإسرائيلى

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم «الدهيشة» في الضفة الغربية

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)