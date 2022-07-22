الجمعة 22 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 22 يوليو 2022

خضروات
خضروات
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ترصد «الدستور» أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق الجملة وسوق العبور، ويضاف إلى السعر بين 1 إلى 2 جنيه في أسواق التجزئة.

أسعار الخضروات على الموقع الرسمي لسوق العبور

الطماطم بين 1.25 جنيه و2.25 جنيه.

البطاطس بين 2.50 جنيه و4.25 جنيهات.

البصل بين جنيه و2 جنيه.

الكوسة بين 4.50 جنيه و7.50 جنيه.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.50 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و4.50 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.50 جنيه و4.50 جنيه.

الملوخية بين 3 جنيهات و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة بالموقع الرسمي لسوق العبور

الليمون البلدي بين 5  و17 جنيهًا.

الكانتلوب بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ 16 و30 جنيهًا.

مانجو زبدية 12 و16 جنيهًا.

العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 جنيهات و8 جنيهات.

تفاح مصري بين 4 و9 جنيهات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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