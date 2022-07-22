الجمعة 22 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسات العراقية تجتمع مع قادة الكتل السياسية بشأن الاعتداءات التركية

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
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عقدت الرئاسات الأربع في العراق، الخميس، اجتماعا مع قادة الكتل السياسية بدعوة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بشأن الاعتداءات التركية .

 

وذكر بيان حكومي، أن "الرئاسات وقادة القوى السياسية والأحزاب والكتل الوطنية العراقية وممثلوهم، عقدوا مساء الخميس، اجتماعا في القصر الحكومي ببغداد، بدعوة الكاظمي للتباحث في مستجدات الأوضاع الأمنية التي فرضها الاعتداء التركي على الأراضي العراقية في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين العراقيين معظمهم من النساء والأطفال".

 

وأضاف أن "الكاظمي استعرض أمام المجتمعين تفاصيل الموقف السياسي والميداني وتطوراتهما، وتفاصيل عملية الاعتداء التركي الأخير، ومتابعة الحكومة لذوي الشهداء والجرحى، والإجراءات المتخذة في مستويات مختلفة للدفاع عن السيادة العراقية والخطوات الأمنية والسياسية والدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة، فضلا الشكوى التي سيقدمها العراق إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وطبيعة الموقف الدولي في إدانة الاعتداء".

 

وأكد المجتمعون، بحسب البيان، "وحدة الموقف الوطني العراقي في حماية سيادة العراق وأرواح العراقيين، وإدانة الاعتداء التركي، فضلا عن دعم الإجراءات الرامية للشكوى الدولية".

 

وجدد المجتمعون "احترام العراق لمبادئ حسن الجوار، ومنع الاعتداء على أراضي الدول المجاورة انطلاقا من أراضيه، ورفض العراق أن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين جماعات مسلحة غير شرعية، والجيش التركي، أو تصدير الأزمات الداخلية للآخرين، أو الاعتداء على حقوقه وسيادته وأمن شعبه". 

 

وأكد المجتمعون "تماسك الموقف السياسي والشعبي إزاء التحديات، وطالب الحكومة باتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة لحماية أمن العراق وسيادته، ومنع تكرار الاعتداءات".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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