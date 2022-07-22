الجمعة 22 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الجمعة 22 /07 /2022 فى القاهرة وباقى المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس
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يهتم المصريون في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية بمعرفة حالة الطقس اليوم الجمعة 22 /7 /2022 و درجات الحرارة العظمى والصغري، والشبورة المائية التي تتكون في ساعات الصباح الأولى.


ويقدم الدستور نشرة يومية عن درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس نظرا لإقبال الجميع على الخروج في هذا اليوم الذي يعتبر أجازة رسمية لجميع العاملين ومنهم من يبحث عن التنزة في الأماكن المفتوحة، لذا يجب معرفة حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم.

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة 22 /7/ 2022 حالة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.
 

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

درجات الحرارة اليوم السبت 16 يوليو 2022 فى المحافظات

تصل درجات الحرارة في القاهرة 36 - 24

تصل درجات الحرارة في الإسكندرية 30 - 24

تصل درجات الحرارة في وادي النطرون 35 - 24

تصل درجات الحرارة في طنطا 35 - 25

تصل درجات الحرارة في شبين الكوم 35 - 25

تصل درجات الحرارة في دمنهور 35 - 24

تصل درجات الحرارة في بلطيم 31 - 25

تصل درجات الحرارة في مطروح 29 - 22

تصل درجات الحرارة في السلوم 32 - 21

تصل درجات الحرارة في سيوة 36 - 21

تصل درجات الحرارة في بورسعيد 32 - 25

تصل درجات الحرارة في دمياط 32- 25

تصل درجات الحرارة في الزقازيق 36 - 24

تصل درجات الحرارة في المنصورة 35 - 25

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أعراض ضربة الشمس: علامات الخطر الواجب الحذر منها!

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بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح هامة للمواطنين للوقاية من ضربات الشمس

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

الإسماعيلية 37 / 25
السويس 37 / 25
العريش 32 / 24
رفح 32 / 23
رأس سدر 36 / 25
نخل 35 / 19
نويبع 37 / 26
طابا 36 / 25
كاترين 35 / 19
الطور 38 / 26
شرم الشيخ 39 / 29
الغردقة 38 / 28
مرسى علم 39 / 28
الفيوم 37 / 24
بني سويف 37 / 25
المنيا 38 / 25
أسيوط 38 / 25
سوهاج 38 / 25
قنا 39 / 26
الأقصر 40 / 27
أسوان 41 / 28
إدفو 41 / 28
أبوسمبل 40 / 26
الوادي الجديد 39 / 26
شلاتين 37 / 26
أبو رماد 36 / 26
حلايب 35 / 27
رأس حدربة 34 / 28
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الجمعة 22 /07 /2022 فى القاهرة وباقى المحافظات

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