الاتحاد الأوروبى يعلن حظر شراء واستيراد الذهب والمجوهرات الروسية

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن حظر شراء واستيراد الذهب والمجوهرات الروسية، مؤكدة أنه من المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو.

وحسبما نقلت “روسيا اليوم”، فإن الاتحاد الأوروبي أكد أنه سيكون هناك حظر على شراء أو استيراد أو نقل الذهب، بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا كان منشأه روسيا وتم تصديره من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أي دولة أخرى، اعتبارا من 22 يوليو.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه ينطبق هذا الحظر أيضا على المجوهرات