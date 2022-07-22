مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 22 يوليو 2022

يحرص المسلمون على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، لذلك ترتفع معدلات البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 22-7-2022 في محافظات جمهورية مصر العربية.

ويختص اليوم الجمعة 22-7-2022 بأداء صلاة الجمعة، لما لها من ثواب عظيم عند الله الذي بشر به رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- حيث يقول عليه الصلاة والسلام: «من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى- (أي ذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة مبكرًا) فكأنما قرب بدنة (أي ناقة)، ومن راح في الساعة الثانية (أي الدفعة الثانية) فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن (أي خروفًا له قرنان) ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام - للخطبة - حضرت الملائكة يستمعون الذكر»، أي يستمعون إلى خطبة الجمعة ولم يعد هناك من يسجل الحضور.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 الموافق هجري 23 ذو الحجة 1443 في القاهرة:

موعد آذان الفجر : 3:27 صباحًا.

موعد آذان الظهر : 12:02 مساء - صلاة الجمعة.

موعد آذان العصر : 3:38 مساء.

موعد آذان المغرب : 6:55 مساء.

موعد آذان العشاء : 8:24 مساء.

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 الموافق هجري 23 ذو الحجة 1443 في الإسكندرية.:

موعد آذان الفجر : 3:28 صباحًا.

موعد آذان الظهر : 12:07 مساء - صلاة الجمعة

موعد آذان العصر : 3:46 مساء.

موعد آذان المغرب : 7:03 مساء.

موعد آذان العشاء : 8:33 مساء.

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 الموافق هجري 23 ذو الحجة 1443 في الجيزة:

موعد آذان الفجر: 3:27 صباحا.

موعد آذان الظهر: 12:02 مساء - صلاة الجمعة.

موعد آذان العصر: 3:38 مساء.

موعد آذان المغرب: 6:55 مساء.

موعد آذان العشاء: 8:24 مساء.

مواعيد الصلاة اليوم في بورسعيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 الموافق هجري 23 ذو الحجة 1443 في بورسعيد:

موعد آذان الفجر: 3:18 صباحا.

موعد آذان الظهر: 11:57 صباحا - صلاة الجمعة.

موعد آذان العصر: 3:36 مساء.

موعد آذان المغرب: 6:53 مساء.

موعد آذان العشاء: 8:24 مساء.

مواعيد الصلاة اليوم في المحلة الكبرى

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 الموافق هجري 23 ذو الحجة 1443 في المحلة الكبرى:

موعد آذان الفجر: 3:24 صباحا.

موعد آذان الظهر: 12:02 مساء - صلاة الجمعة.

موعد آذان العصر: 3:40 مساء.

موعد آذان المغرب: 6:57 مساء.

موعد آذان العشاء: 8:28 مساء.

مواعيد الصلاة اليوم في الأقصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 الموافق هجري 23 ذو الحجة 1443 في الأقصر:

موعد آذان الفجر: 3:36 صباحا.

موعد آذان الظهر: 11:56 صباحا - صلاة الجمعة.

موعد آذان العصر: 3:23 مساء.

موعد آذان المغرب: 6:41 مساء.

موعد آذان العشاء: 8:05 مساء.

مواعيد الصلاة اليوم في قنا

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 الموافق هجري 23 ذو الحجة 1443 في قنا:

موعد آذان الفجر: 3:34 صباحا.

موعد آذان الظهر: 11:56 صباحا - صلاة الجمعة.

موعد آذان العصر: 3:23 مساء.

موعد آذان المغرب: 6:41 مساء.

موعد آذان العشاء: 8:06 مساء.