الجمعة 22 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يتفقد المنزل التاريخى للزعيم جوزيف تيتو

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش المنزل التاريخى للزعيم جوزيف تيتو.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصربى مؤتمرا صحفيا مشتركا فى قصر الرئاسة الصربى، حيث تقدم بخالص شكره وامتنانه للرئيس "الكسندر فوتشيتش" لتلقي وسام جمهورية صربيا"، بما يعكس الصداقة بين البلدين، بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة التي جمعت زعماء البلدين على مختلف المستويات، وأبرزها علاقات الصداقة بين الرئيسين الراحلين "جمال عبد الناصر" و"جوزيف تيتو".

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وائل لطفي

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