الخميس 21 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب مخبز حجب 10 أطنان دقيق عن التداول بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق بالشروق، حبس صاحب مخبز سياحي دون ترخيص لقيامه بتجميع وحجب واحتكار 10.5 طن دقيق أبيض بقصد بيعها بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن مباحث التموين بالقاهرة من من ضبط صاحب مخبز سياحي بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وذلك لقيامه بتجميع وحجب كميات كبيرة من الدقيق الأبيض بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبتفتيش المخبز عثر بداخله على 10.5 طن دقيق أبيض وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين، وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الشروق حبس صاحب مخبز حجب 10 5 طن دقيق السوق السوداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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