قدري الحجار رئيسا للجنة تحكيم الصحافة والإعلام بمهرجان الغدير الدولى

اختارت إدارة مهرجان الغدير الدولي للإعلام الكاتب الصحفى قدرى الحجار رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الصحافة والإعلام ويتنافس 150 جريدة ومجلة على جائزة المهرجان من 15 دولة مختلفة.

وقال قدري الحجار: إن المسابقة تتسم بالمنافسة القوية بين جميع الإصدارات لما تتميز به من تنوع في الرؤى والأفكار والإخراج الصحفى.

وانطلق مهرجان الغدير الدولي للإعلام أمس الأربعاء ولمدة 3 أيام، ويشارك في المهرجان، وفقا للإحصائيات التي أعلنتها إدارة المهرجان، 183 مؤسسة إعلامية منها 113 مؤسسة عربية ودولية و70 مؤسسة من داخل العراق.

يتنافس على جوائزالمهرجان 15 دولة منهم مصر و سوريا، لبنان، عمان، تونس، اليمن، البحرين، فلسطين، ليبيا، السعودية، الكويت، الأردن، قطر، الإمارات والجزائر، فيما تمثلت الدول الأجنبية بكل من إيران، تركيا، روسيا، أفغانستان، فرنسا، بلغاريا، ألمانيا، والسويد، سويسرا وهولندا.

من خلال 480 عملا تلفزيونيا على جائزة أفضل عمل تلفزيوني

و180 عملا إذاعيا للمنافسة على جائزة أفضل عمل إذاعي

و51 وكالة أنباء للمنافسة على جائزة أفضل موقع اخباري

و13صحيفة للمنافسة على جائزة أفضل صحيفة

و15 عملا ضمن الرسوم المتحركة للمنافسة على جائزة أفضل رسم متحرّك

كما يعرض المهرجان في دورته الرابعة مجموعة مختارة من اهم الافلام العالمية والتي حصدت علي جوائز في مهرجانات كبري.