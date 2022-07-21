فحص كاميرات المراقبة لبيان سبب وفاة طبيبة داخل أسانسير

فحصت جهات التحقيق بالجيزة، الخميس، كاميرات المراقبة المتواجدة في شركة الأدوية بمدينة 6 أكتوبر التي لقيت الدكتورة سميرة عزت الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية مصرعها فيها في حادث سقوط مصعد، كما طلبت جهات التحقيق تقرير الصفة التشريحية للجثمان؛ للوقوف علي أسباب وملابسات الوفاة.

وكشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن د.سميرة عزت، الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، خلال عملها بإحدى شركات الأدوية بـ6 أكتوبر في الجيزة وخلال محاولتها استقلال مصعد الشركة، فوجئت به معطلا، فتمت الاستعانة بعامل الصيانة الخاص بالمصعد، والذي أكد لها أنه تمت صيانة العطل، حيث دخل إلى كابينة المصعد وطلب منها الدخول وخلال استقلالها المصعد تحركت الكابينة فجأة، ما أسفر عن اصطدامها بالحائط لتلقى مصرعها متأثرة بإصابات لحقت بها.

ولقيت الدكتورة سميرة عزت أستاذ الصحة العامة والوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية مصرعها في حادث أسانسير، ونعاها العديد من زملائها وقيادات جامعة المنوفية مؤكدين أنها كانت من أخلص وأنبل المنتمين للجامعة، وكانت دائمًا من أحرص المسئولين عن المرضى.