الخميس 21 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فحص كاميرات المراقبة لبيان سبب وفاة طبيبة داخل أسانسير

د. سميرة عزت
د. سميرة عزت
ads

فحصت جهات التحقيق بالجيزة، الخميس، كاميرات المراقبة المتواجدة في شركة الأدوية بمدينة 6 أكتوبر التي لقيت الدكتورة سميرة عزت الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية مصرعها فيها في حادث سقوط مصعد، كما طلبت جهات التحقيق تقرير الصفة التشريحية للجثمان؛ للوقوف علي أسباب وملابسات الوفاة.

وكشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن د.سميرة عزت، الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، خلال عملها بإحدى شركات الأدوية بـ6 أكتوبر في الجيزة وخلال محاولتها استقلال مصعد الشركة، فوجئت به معطلا، فتمت الاستعانة بعامل الصيانة الخاص بالمصعد، والذي أكد لها أنه تمت صيانة العطل، حيث دخل إلى كابينة المصعد وطلب منها الدخول وخلال استقلالها المصعد تحركت الكابينة فجأة، ما أسفر عن اصطدامها بالحائط لتلقى مصرعها متأثرة بإصابات لحقت بها.

ولقيت الدكتورة سميرة عزت أستاذ الصحة العامة والوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية مصرعها في حادث أسانسير، ونعاها العديد من زملائها وقيادات جامعة المنوفية مؤكدين أنها كانت من أخلص وأنبل المنتمين للجامعة، وكانت دائمًا من أحرص المسئولين عن المرضى.

جهات التحقيق كاميرات المراقبة شركة الادوية مدينة 6 أكتوبر الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أخرى لظاهرة مراكز الدروس الخاصة

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. غرق قبطان مصرى فى المحيط الهادئ

«دفنها فى طرنش».. المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل حفر القبر

«اتكلم بأدب يا ولد».. هذه المرة صمت عمر هريدى: السبب شيماء جمال

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

مصادر بـ«التعليم»: نتائج مبشرة فى نتيجة الثانوية العامة

يبدأ 24 سبتمبر.. «التعليم» تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

شيرين.. حالة أتلفها الهوى

د.محمد شادي

تكاتف السكاكين على الدولار

د. رضا عطية

مسابقات اكتشاف الموهوبين.. هل تُحدِث حراكًا؟

ماجد حبته

ناصر والسيسى فى بلجراد

محمد عبدالعزيز

حدث يستحق الاحتفاء ويبقى أثره بلا انتهاء

عبد الرحيم طايع

قتل الناس ببطء

مدحت بشاى

بقوة المنطق لا منطق القوة

د هند جاد

ليست مجرد ديكور.. ولكن تميز وكفاءة ونجاح

صور

تسليم السيدة إخلاص صاحبة "العوامة 77" شقة على النيل بالزمالك

القمة 125.. جماهير الأهلي والزمالك قبل انطلاق المباراة

فرحة طلاب الشهادة الثانوية بآخر أيام الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم «الدهيشة» في الضفة الغربية

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟