الخميس 21 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف: «سندرس طلب المجر للتعاقد على كميات إضافية من الغاز»

الغاز
الغاز
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا ستدرس إمكان تزويد المجر بكميات إضافية من الغاز هذا العام.

وقال “لافروف” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري  بيتر سيجارتو في موسكو، إن الحكومة المجرية أعربت اليوم عن اهتمامها بتعاقد جديد على شراء الغاز الطبيعي هذا العام وسيتم فورا نقل هذا الطلب ودراسته".

وأضاف: "محادثاتنا اليوم أكدت طبيعتها الدائمة والاستراتيجية.. وسنعمل على تطويرها بكل الاشكال الممكنة".

وقام الوزير المجري بزيارة موسكو لمناقشة شراء 700 مليون متر مكعب من الغاز تضاف الى 4,5 مليارات متر مكعب كانت تحصل عليها بودابست سنويا قبل النزاع في اوكرانيا.

وصرح “سيجارتو” أن الهدف هو "ضمان أمن امدادات الطاقة" بالنسبة الى المجر "في الاشهر المقبلة".

واوضح أنه في الظروف الراهنة، سواء اردنا ذلك أو لا، يستحيل ببساطة تأمين هذه الكميات الاضافية من دون روسيا، “هذه حقيقة”.

واضاف الوزير المجري:"يمكن إعطاء آمال كاذبة، يمكن ان نحلم، لكن الوقائع والحقيقة الملموسة لا يمكن غنكارها".

ومن المقرر أن يلتقي “سيجارتو” أيضًا نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك.

تأتي هذه الزيارة غداة تقديم بروكسل خطة تهدف إلى تقليل الطلب الأوروبي للغاز بنسبة 15% لتخطّي تراجع الإمدادات الروسية وتحريره من الاعتماد على موسكو.

وتستورد المجر 65% من نفطها من روسيا و80% من الغاز الذي تستخدمه، وتقلق من مخاطر النقص، بحيث أعلنت "حالة طوارئ" الأسبوع الماضي.

وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف موسكو روسيا الحكومة المجرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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