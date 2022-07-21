العثور على جثة سيدة داخل منزل فى شارع الترعة بحلوان

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة سيدة متوفاة داخل منزل بشارع الترعة بمدينة حلوان.

وكشفت التحريات الأولية التى أجرتها الأجهزة الأمنية إلى أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية حول الوفاة.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمنطقة الملاءة بعرب غنيم، تفيد بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل منزل بشارع الترعة، دائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص عثر على جثة سيدة في منتصف العقد الخامس من العمر، وترتدي كامل ملابسها.

تبين من تقرير مفتش الصحة المبدئي أن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية حول الوفاة.

تم تحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.