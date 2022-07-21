الخميس 21 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جرعة مخدرات.. التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه بأحد شوارع السلام

جثة
جثة
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كشفت مناظرة نيابة السلام، اليوم الخميس، لجثة شاب عثر عليه بأحد الشوارع، أنه لا توجد إصابات ظاهرية وعلامات لحقن في ذراعيه، وكشفت التحقيقات أن المتوفي توفي نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات وصرحت النيابة بدفن الجثة.

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة شاب بأحد الشوارع بمنطقة النهضة، وتبين أنه توفى بجرعة هيروين زائدة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لشاب ملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة م ا، 38 سنة، وتبين أنه يرتدى كامل ملابسه، وبعمل التحريات تبين أنه مدمن، وتوفى بجرعة مخدرات زائدة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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