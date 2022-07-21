السجن 3 سنوات لجامعى خردة شرعا فى سرقة غطاءى بالوعتين بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدنى دياب مهران، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور إسلام سمير أحمد وكيل النيابة، وأمانة سر أيمن أحمد عبداللطيف اثنين من جامعي الخردة بالسجن 3 سنوات، شرعا فى سرقة غطاءين من أغطية البالوعات بشارع مراد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في نحو الواحدة والربع صباحا، وحال ملاحظة محمد أحمد علي شعراوي الموظف بحي جنوب الجيزة لكاميرات المراقبة بشارع مراد بالجيزة شاهد المتهمين «محمود ع»، و«محمد.ع» شارعين في سرقة غطاءين من أغطية البالوعات المعدة للاستعمال في مرفق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المنشأة للمنفعة العامة ومملوكة له، وليس لها مثيل بالأسواق، وحملهما على عربة كارو، فأسرع بسيارة الهيئة إلى مكان الواقعة وتمكن من ضبط المتهم الأول ومعه الغطاءان متحصلات السرقة واقتاده لقسم الشرطة وأبلغ بالواقعة، بينما تمكن المتهم الثاني من الهرب بالعربة الكارو.

وأضافت التحقيقات قيام الرائد أحمد محمد محمود الأبيض، معاون مباحث قسم الجيزة، بإجراء تحرياته التى كشفت عن شخصية المتهم الثاني، وتوصلت إلى صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لها، ونفاذًا لأمر النيابة العامة تمكن النقيب محمد سعد حسيني جاد الماوي، معاون مباحث قسم الجيزة، من ضبط المتهم الثاني بواسطة إحدى الكمائن التي أعدت لذلك الغرض.

وبسؤاله قرر أنه والمتهم الأول يعملان سويًا في جمع الخردة، وأثناء تجولهما بالعربة الكارو لالتقاط الخردة والزجاجات البلاستيكية وجدا غطاء بالوعة فاتفق مع المتهم الأول على سرقته وبيعه لأحد مخازن الخردة بناحية الكُنيسة لقاء 60 جنيه مثلما اعتاد ذلك في سرقات سابقة، إلا أنه لدى قيامهما بحمل الغطاء محل السرقة على العربة الكارو داهمتهما سيارة ربع نقل حمراء، حيث تم ضبط المتهم الأول بعد أن لاذ هو بالفرار من مكان الواقعة.