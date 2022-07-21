الخميس 21 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لجامعى خردة شرعا فى سرقة غطاءى بالوعتين بالجيزة

محكمة
محكمة
ads

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدنى دياب مهران، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور إسلام سمير أحمد وكيل النيابة، وأمانة سر أيمن أحمد عبداللطيف اثنين من جامعي الخردة بالسجن 3 سنوات، شرعا فى سرقة غطاءين من أغطية البالوعات بشارع مراد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في نحو الواحدة والربع صباحا، وحال ملاحظة محمد أحمد علي شعراوي الموظف بحي جنوب الجيزة لكاميرات المراقبة بشارع مراد بالجيزة شاهد المتهمين «محمود ع»، و«محمد.ع» شارعين في سرقة غطاءين من أغطية البالوعات المعدة للاستعمال في مرفق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المنشأة للمنفعة العامة ومملوكة له، وليس لها مثيل بالأسواق، وحملهما على عربة كارو، فأسرع بسيارة الهيئة إلى مكان الواقعة وتمكن من ضبط المتهم الأول ومعه الغطاءان متحصلات السرقة واقتاده لقسم الشرطة وأبلغ بالواقعة، بينما تمكن المتهم الثاني من الهرب بالعربة الكارو.

وأضافت التحقيقات قيام الرائد أحمد محمد محمود الأبيض، معاون مباحث قسم الجيزة، بإجراء تحرياته التى كشفت عن شخصية المتهم الثاني، وتوصلت إلى صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لها، ونفاذًا لأمر النيابة العامة تمكن النقيب محمد سعد حسيني جاد الماوي، معاون مباحث قسم الجيزة، من ضبط المتهم الثاني بواسطة إحدى الكمائن التي أعدت لذلك الغرض.

وبسؤاله قرر أنه والمتهم الأول يعملان سويًا في جمع الخردة، وأثناء تجولهما بالعربة الكارو لالتقاط الخردة والزجاجات البلاستيكية وجدا غطاء بالوعة فاتفق مع المتهم الأول على سرقته وبيعه لأحد مخازن الخردة بناحية الكُنيسة لقاء 60 جنيه مثلما اعتاد ذلك في سرقات سابقة، إلا أنه لدى قيامهما بحمل الغطاء محل السرقة على العربة الكارو داهمتهما سيارة ربع نقل حمراء، حيث تم ضبط المتهم الأول بعد أن لاذ هو بالفرار من مكان الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصر ثقافة أم كلثوم

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: نتائج مبشرة فى نتيجة الثانوية العامة

بالتفاصيل.. غرق قبطان مصرى فى المحيط الهادئ

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

«دفنها فى طرنش».. المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل حفر القبر

«اتكلم بأدب يا ولد».. هذه المرة صمت عمر هريدى: السبب شيماء جمال

تقرير الطب الشرعى يكشف أسباب مقتل الإعلامية شيماء جمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

قتل الناس ببطء

مدحت بشاى

بقوة المنطق لا منطق القوة

د هند جاد

ليست مجرد ديكور.. ولكن تميز وكفاءة ونجاح

محمد العسيري

لعنة شيرين عبدالوهاب

ماجد حبته

استثمار التاريخ فى صربيا

خالد عكاشة

«وثائق أوبر».. العواصف التى تدق أبواب النخب الحاكمة (2)

أحمد الصغير

ما اقترفته الدراما الدينية فى ثلاثة عقود ضد الهوية المصرية!

حسين دعسة

دلالة الاستراتيجية النووية وإنهاء الحرب في أوكرانيا.. كيف ذلك؟

صور

فرحة طلاب الشهادة الثانوية بآخر أيام الامتحانات

فركش ثانوية «صور»

مؤتمر تقديم المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم «الدهيشة» في الضفة الغربية

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟