الخميس 21 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مسئول عمليات تأمين مباراة القمة: الشماريخ والمواد الإعلانية ممنوعة

جريدة الدستور
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قال العقيد محمود القاضي مسئول العمليات بالمجموعة الإفريقية لتأمين مباراة الأهلي والزمالك اليوم، إنّ مباراة القمة من كلاسيكيات الشعب المصري، إذ يهتم المصريون بكل تفاصيل المباراة، مشيرًا إلى أنها ستلعب في تمام التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي وتم تخصيص أبواب محددة لدخول جماهير النادي.

بداية الدخول من الساعة الخامسة

وأضاف القاضي في مداخلة هاتفية عرض برنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن بداية الدخول ستكون اعتبارًا من الساعة الخامسة حتى التاسعة إلا الربع، وبالنسبة إلى أبواب الدخول، فقد جرى تخصيص مدرج التالتة شمال من النادي الأهلي وسيكون الدخول من بوابة آل رشدان.

وتابع مسئول العمليات بالمجموعة الإفريقية، أن جماهير نادي الزمالك ستدخل من باب طريق النصر، ومنه إلى مدرج الثالثة يمين، كما جرى تخصيص مدرج الإعلاميين في الدرجة الثانية الموحدة، وباب الدخول سيكون من يوسف عباس.

شروط حضور المباراة

وأوضح العقيد محمود القاضي أنه طبقًا لتعليمات اللجنة المنظمة المسئولة عن المباراة، فقد جرى تحديد 2500 مشجع للنادي الأهلي ومثلهم للزمالك بإجمالي 5 آلاف مشجع، بخلاف المدعوين بدعوات وسيكونوا موجودين في المقصورة الرئيسية والصحفيين، مشددًا على أن المجموعة الإفريقية ستكون على أتم الاستعداد لاستقبال الجماهير والتعاون معهم وإرشادهم.

وأكد أنّ المشجع عليه إحضار بطاقة الـfan id، كما أن هناك بعض الممنوعات مثل الشماريخ والقداحات والكبريت وأي أداة حادة، بالإضافة إلى المعلبات والمأكولات والمشروبات المغلقة، والشواحن والباور بانك والأسلاك والمواد الإعلانية والدعائية سواء كانت مسيئة أو لا.

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