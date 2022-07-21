الخميس 21 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة فتاة عثر عليها غارقة بمياه ترعة فى الشرقية

جثة
جثة
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قررت نيابة بلبيس العامة بالشرقية، انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثة فتاة عثر عليها غارقة بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة قسم شرطة بلبيس، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الأحرار التعليمى.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سعدون دائرة قسم شرطة بلبيس، تم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهرى، وتبين أنها لفتاة في العقد الثانى من العمر ترتدى ملابسها كاملة مجهولة الهوية والعنوان، تم نقل الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزى، لتوقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 2070 إدارى قسم شرطة بلبيس.

وبالعرض على النيابة العامة بمركز بلبيس طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.

نيابة بلبيس الشرقية بلبيس العامة بالشرقية الصفة التشريحية ترعة الإسماعيلية جثة فتاة

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