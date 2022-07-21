جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في التجمع

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بمنطقة التجمع، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع في منطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن الشاب يدعى "خالد. ط"، 22 سنة، و يرتدي كامل ملابسه، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة تمهيدا لتفريغها ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الحادث، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.