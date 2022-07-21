الخميس 21 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في التجمع

جثة شاب
جثة شاب
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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بمنطقة التجمع، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع في منطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن الشاب يدعى "خالد. ط"، 22 سنة، و يرتدي كامل ملابسه، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة تمهيدا لتفريغها ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الحادث، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

المباحث القاهرة مديرية امن القاهرة جثة شاب التجمع

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