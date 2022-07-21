الخميس 21 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 249 مخالفة سير عكس الاتجاه في حملات مرورية بالغربية

مخالفة سير عكس الاتجاه
مخالفة سير عكس الاتجاه
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ضبطت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، بضبط 249 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير دون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، ودون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك دون لوحات، ودون تراخيص.

كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 40 ألفا و50 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

ادارة مرور الغربيه الغربية مصادرة المركبات مرور الغربية مخالفة

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وائل لطفي

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