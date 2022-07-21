محمد النعاس فى القاهرة.. مناقشات وحفلات توقيع لـ«خبز على طاولة الخال ميلاد»

تستضيف دار "صفصافة" للنشر، الكاتب الليبي محمد النعاس، خلال الأيام القليلة المقبلة، خلال زيارة للقاهرة يناقش فيها ويوقّع روايته "خبز على طاولة الخال ميلاد"، الحاصلة على جائزة البوكر العربية.

تنطلق المناقشة الأولى من صالون "اقرأ لي" الثقافي، الخميس 28 يوليو، في الساعة السابعة مساء، حيث تدير اللقاء وتقدمه الكاتبة ميرال الطحاوي.

وتليها مناقشة أخرى وحفل توقيع في مكتبة "الكتبجية" في المعادي، يوم السبت، 30 يوليو، ويقدم الندوة ويديرها الكاتب الصحفي سيد محمود.

كما سيقوم المعهد الفرنسي بتنظيم حفل مناقشة وتوقيع للرواية في المعهد الفرنسي بالإسكندرية يوم 2 أغسطس.

تدور أحداث الرواية في ليبيا في مجتمع القرية المنغلق حيث تقدم من خلال شخصية ميلاد، نقدًا للتصورات السائدة عن الرجولة والأنوثة، وتدين القوالب النمطية الجاهزة التي تحصر وظائف كل من المرأة والرجل في أطر محددة، وما يلي ذلك من تأثيراتها النفسية والاجتماعية في المجتمع العربي الحديث من حيث التبعات الفكرية والأخلاقية.

محمد النعاس كاتب ليبي من مواليد 1991، حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة طرابلس، صدر له "دم أزرق" مجموعة قصصية و"خبز على طاولة الخال ميلاد" هي روايته الأولى.