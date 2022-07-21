السجن سنة لكوافيرة أشعلت النيران فى مكتب محاماة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن سنة على كوافيرة لاتهامها بإشعال نار عمدا بمكتب محاماة، صدر الحكم برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل المستشار محمد السيد سعد، والمستشار عبد الكريم أبو النصر، والمستشار خالد أحمد زكي،وسكرتير الجنايات عمرو زكي.

و تعود أحداث القضية المقيدة برقم 33976 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد باشتعال النيران في مكتب محاماة بدائرة القسم .

- نتائج التحريات

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة قيام المتهمة " م.م.م." كوافيره بأن طلبت لقاء المجني عليه " و.ال.م" محامي، كونها زوجته عرفيا بالشقة ملكيتها فتوجه إليها وحدثت بينهما مشادة كلامية.

و وأوضحت التحريات أنه قام على أثرها بالتعدي بالضرب تم تركها وانصرف، فقامت بإحضار زجاجة بداخلها مادة سريعة الاشتعال بنزين واشعلت النيران في مكتب المحاماة الخاص بالمجني عليه، وأن الحريق تركزت آثاره على مكتب خشبي يعلوه ملفات وكتب ورقية وامتدت النيران إلى باقي الشقة وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمة على النيابة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمة.