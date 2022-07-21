تشريح جثة شاب مجهول الهوية عثر عليه غارقًا بالشرقية

قررت نيابة كفر صقر العامة بالشرقية، اليوم، انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثة شاب مجهول الهوية عثر عليه غارقًا بمياه بحر مويس ناحية كوبرى السوق، دائرة مركز شرطة كفر صقر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى للتشريح، لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بمياه بحر مويس بمنطقة كوبرى السوق دائرة كفر صقر، تم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري، وتبين أنها لشاب في العقد الثاني من العمر مجهول الهوية والعنوان، تم نقل الجثة بمشرحة مستشفى كفر صقر المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3262 لسنة 2022 إداري مركز شرطة كفر صقر.