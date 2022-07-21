الخميس 21 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

برلمانى روسى: وزير الدفاع الأمريكى منفصل عن الواقع

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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اعتبر رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، أنه من الأجدى بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حصر أخطاء بلاده قبل تقييمه أخطاء روسيا، مؤكدا أنه منفصل عن الواقع.

 

وأضاف سلوتسكي: "قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن روسيا أخطأت "التقدير"، حين قررت أنه "يمكن أن تصمد لفترة أطول من أوكرانيا. من الواضح أن السيد أوستن انفصل عن الواقع. من الأجدى به أن يحصي أخطاء بلاده" قبل انتقاد الدول الأخرى.

 

وأشار سلوتسكي إلى أن الولايات المتحدة تلقي باللوم على روسيا في العديد من المشاكل، وتابع: "لم يبق لديهم الآن إلا إلقاء اللوم على روسيا في كل شيء، من ارتفاع أسعار البنزين إلى درجات الحرارة غير الطبيعية".

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وائل لطفي

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